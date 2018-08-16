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Индекс ПФТС 16 августа ускорил рост
17:53 16.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг подскочил на 2,13% - до 519,24 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,68 млрд грн, в том числе акциями - 3,26 млн грн.
По итогам дня подорожали акции "Турбоатома" (+2,51%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,29%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-4,02%), "Укрнафты" (-2,61%) и "Центрэнерго" (-0,59%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в четверг снизился на 0,28% - до 1623,4 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 16:15 кв повысился на 0,36% - до 446,15 пункта при объеме торгов 164 тыс. злотых (1,18 млн грн).
Среди индексных акций дорожали бумаги "Агротона" (+7,66%) и "Кернела" (+1,37%).
В "красной зоне" торговались акции KSG Agro (-5,61%) и "Астарты" (-0,6%).
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