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Рынок акций Украины завершил торги 15 августа ростом
18:52 15.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,19% - до 508,39 пункта.
Торговый оборот на бирже составил немногим более 1 млрд грн, в том числе акциями - 0,7 млн грн.
В среду подорожали акции "ДТЭК Крымэнерго" (+13,64%) и "Укрнафты" (+1,32%).
Подешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-0,49%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в среду повысился на 0,12% - до 1627,89 пункта.
Варшавская фондовая биржа в среду была закрыта в связи с национальным праздником.
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