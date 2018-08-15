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Биржи АТР торгуются 15 августа в основном в минусе, индексы Китая снижаются в пределах 1,5%
08:46 15.08.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются преимущественно в минусе, при этом рынки Китая снижаются на 1,3-1,5% на опасениях замедления роста экономики страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,31% - до 2744,47 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 1492,34 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,52% - до 27330,64 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,06%, до 6303,4 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,05% - до 22121,84 пункта. Корейский индекс KOSPI не торгуется в связи с выходным днем в Южной Корее. Во вторник индекс закрылся ростом на 0,47%, до 2258,91 пункта.
Давление на китайские биржи оказали последние данные по региону, которые вызвали опасения инвесторов относительно того, что рост второй по величине экономики в мире может замедлиться на фоне торгового конфликта с США.
Согласно данным статистического агентства Китая, рост инвестиций в основные средства в КНР за первые семь месяцев текущего года замедлился до 5,5%, тогда как ожидался на уровне 6%. За январь-июнь был зафиксирован рост показателя на 6%.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Турции. В начале недели было отмечено снижение на мировых биржах после падения курса турецкой лиры до исторического минимума - до более чем 7 лир за доллар. Кризис обострился в прошлую пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Позднее лира несколько восстановилась, теперь курс составляет примерно 6,47 лиры за доллар.
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