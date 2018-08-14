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Индекс ПФТС 14 августа умеренно снизился
18:56 14.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник просел на 0,07% - до 507,43 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 211,41 млн грн, в том числе акциями 0,48 млн грн.
В "индексной корзине" подешевели акции "Донбассэнерго" (-4,05%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,97%).
Выросли в цене только акции "Центрэнерго" (+0,25%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в унисон с индексом ПФТС снизился на 0,07% - до 1625,86 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв просел на 0,82% - до 444,9 пункта при объеме торгов 0,5 млн злотых (3,6 млн грн).
Среди индексных акций положительная динамика отсутствовала.
Тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-5,31%), агрохолдинга ИМК (-2,09%) и "Агротона" (-1,42%).
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