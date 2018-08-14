Фондовые индексы АТР завершили торги 14 августа без единой динамики, японский рынок вырос

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно во вторник после резкого падения накануне из-за опасений, связанных с валютным кризисом в Турции.

Японский рынок вырос на фоне ослабления иены, Китай завершил сессию в минусе из-за слабых статданных.

Сводный индекс фондовых рынков региона MSCI Asia Pacific увеличился по итогам торгов на 0,5%. Накануне совокупная капитализация компаний, акции которых входят в расчет индикатора, уменьшилась на $313 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%.

Ситуация в Турции остается в центре внимания мировых рынков. Известный инвестор Марк Мобиус в интервью агентству Bloomberg заявил, что видит "реальную возможность" введения Турцией контроля за движением капитала как одну из мер для ограничения обесценивания лиры.

Курс лиры к доллару США во вторник прибавляет 4,5% и составляет 6,5741 лиры/$1.

"Инвесторы все больше беспокоятся о том, каким образом, может кризис в Турции отразиться на других рынках после вчерашней распродажи валют emerging markets и акций", - отмечает аналитик FXTM Хуссейн Сайед.

"Однако, на данный момент, угроза распространения кризиса является ограниченной, и спад на рынках, который мы видели в понедельник, скорее обусловлен стремлением трейдеров уйти от рисков, чем фундаментальными причинами", - цитирует эксперта MarketWatch.

Ослабление иены относительно доллара США во вторник поддержало акции японских экспортеров. Стоимость бумаг Sony увеличилась на 1,8%, Honda - почти на 2%, Tokyo Electron - на 2,2%.

Статданные из Китая указали на ослабление деловой активности в стране. Рост инвестиций в основные активы в январе-июле по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 5,5%, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы повышения являются самыми слабыми с конца 1999 года, отмечают в Wind Information.

Рост розничных продаж и промпроизводства в Китае также замедлился в июле.

Слабые статданные привели к падению цен акций девелоперов: бумаги Poly Real Estate Group подешевели на 3,7%, Future Land Holdings - на 4,4%.

Котировки акций китайских производителей игрушек и детского питания выросли во вторник на ожиданиях увеличения властями страны субсидий для семей с двумя детьми, пишет MarketWatch.

Ранее Госсовет КНР объявил о намерении создать новые стандарты субсидирования таких семей.

Котировки бумаг производителей детской одежды Quibu Co. и Annil Co. подскочили соответственно на 10% и 8,1%, производителя игрушек Goldlok Toys - на 9,9%.

Цена акций ZTE выросла на 8,7% по итогам торгов в Шэньчжэне на заявлении MSCI Inc. о намерении включить акции "A"-класса ZTE в расчет индекса MSCI China после закрытия рынка 31 августа.

Бумаги китайской интернет-компании Tencent продолжили дешеветь во вторник, их стоимость упала на 3,4% по итогам торгов в Гонконге. Накануне Tencent потеряла порядка $15 млрд капитализации, когда стало известно, что компания была вынуждена убрать игру Monster Hunter из сервиса WeGame спустя всего несколько дней после ее дебюта, по требованию китайских властей.

Бумаги южнокорейской Samsung прибавили в цене 0,2%, другого производителя электроники LG Electronics потеряли 3,5%.