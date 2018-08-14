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Биржи США 13 августа закрылись в минусе на новостях по Турции
07:44 14.08.2018 |
Фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне опасений инвесторов по поводу финансовой ситуации в Турции, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,5%, до 25187,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,25%, до 7819,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 2821,93 пункта.
На фоне падения курса турецкой лиры национальный Центробанк в понедельник объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет своих резервов.
ЦБ Турции в понедельник пообещал предоставить всю ликвидность, необходимую банкам. Частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. При необходимости будут объявляться тендеры по долгосрочным ставкам по сделкам РЕПО и валютным размещениям со сроком погашения в 91 день. Текущий лимит валютных резервов для частных банков при необходимости может превысить нынешние 50 миллиардов долларов, кроме того, могут быть облегчены условия их получения.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. На фоне этих сообщений курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару, обновив исторический минимум.
"Суть в том, что волатильность на зарубежных фондовых рынках не изменяет сию минуту картину у нас ... Самый большой негатив, который мы видим на горизонте, это нежелание США или Китая отказаться от торговых угроз, и это может стать причиной замедления мирового роста", - приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестстратега RW Baird & Co Брюса Биттлса (Bruce Bittles).
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