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Биржи АТР снижаются 13 августа в пределах 2% на опасениях вокруг Турции
08:28 13.08.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются в пределах 2% на фоне напряженности вокруг Турции, вызвавшей обвал турецкой лиры до очередного исторического минимума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,73% - до 2746,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,37%, до 1495,23 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,83% - до 27847,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,53%, до 6245 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшался на 1,91% - до 21872,21 пункта, корейский KOSPI - на 1,74%, до 2243,18 пункта.
"Главной темой на этой неделе, скорее всего, будет ситуация вокруг Турции. Связанные с Турцией потрясения на прошлых выходных, которые привели к резкому падению лиры, вызвали опасения, что это может затронуть банковские институты Европы", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции, чтобы они составили 20% и 50% соответственно. По итогам торгов пятницы биржи Европы и США закрылись в минусе. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.
Ранее, в начале августа, Минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.
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