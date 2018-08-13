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Биржи США закрылись в минусе на беспокойстве касательно финситуации в Турции
07:28 13.08.2018 |
Фондовые индексы США завершили пятницу в "красной" зоне на фоне сообщений о финансовой ситуации в Турции, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,77%, до 25313,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,67%, до 7839,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,71%, до 2833,28 пункта.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно.
Минфин США ранее ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.
На фоне этих сообщений курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару, обновив исторический минимум. "Волатильность в Турции усилилась, и теперь она дошла до той точки, когда начала влиять на мировые рынки, поскольку инвесторы беспокоятся о воздействии на банки Европы", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор по мировым рынкам FTSE Russell Алек Янг (Alec Young).
Акции Intel Corp. по итогам дня потеряли 2,57% на фоне снижения Goldman Sachs рекомендаций по бумагам компании, бумаги Dropbox рухнули на 9,8% после публикации слабого отчета.
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