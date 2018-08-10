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Индекс ПФТС 10 августа отскочил вверх
18:33 10.08.2018 |
Индекс ПФТС в пятницу скорректировался вверх после снижения с начала недели: индикатор повысился на 0,06% - до 507,04 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 283 млн грн, в том числе акциями 0,735 млн грн.
По итогам дня подорожали акции "Укрнафты" (+1,74%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,2%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-2,83%) и "Центрэнерго" (-0,67%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,25% - до 1626,35 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,73% - до 446,46 пункта при объеме торгов 0,56 млн злотых (4,1 млн грн).
С отрицательной динамикой лидировали акции "Агротона" (-10,57%), KDM Shipping (-2,56%) и KSG Agro (-2,5%).
Положительная динамика среди индексных акций отсутствовала.
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