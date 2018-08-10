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Биржи АТР в основном снижаются 10 августа на торговых опасениях
07:52 10.08.2018 |
По состоянию на 7.21 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14% - до 2790,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,29%, до 1510,03 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,47% - до 28473,27 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,57%, до 22470,65 пункта, корейский KOSPI - на 0,69%, до 2288,01 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,06% - до 6294,1 пункта.
Давление на настроения инвесторов в пятницу продолжают оказывать новости относительно торгового конфликта США и Китая, вышедшие ранее на текущей неделе. Так, в среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ.
В то же время время немного ограничить негатив на биржах помогают новые макроэкономические данные из Японии. Согласно официальным данным, ВВП страны во втором квартале 2018 года, по первой оценке, поднялся на 0,5% в квартальном выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Аналитики ожидали роста на 0,3%. В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне увеличился на 1,9% после снижения на 0,9% в первом квартале. Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,4%.
"Новые цифры подтверждают, что снижение ВВП было не чем иным, как временным явлением, а не признаком поворотного момента в бизнес-цикле", - сказал агентству MarketWatch аналитик Barclays Тетсуфуми Ямакава (Tetsufumi Yamakawa).
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