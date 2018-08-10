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Биржи США 9 августа закрылись в основном в минусе на фоне торгового спора с Китаем
07:48 10.08.2018 |
Фондовые индексы США в четверг преимущественно снизились на фоне торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,29%, до 25509,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,04%, до 7891,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,14%, до 2853,58 пункта.
В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.
Как сообщило в четверг министерство труда США, число заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 августа, снизилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч. При этом аналитики считали, что показатель, напротив, вырастет - на 2 тысячи с первоначального показателя прошлой недели, до 220 тысяч.
Акции корпорации Yelp подскочили в четверг на 26,7% на фоне оказавшегося лучше финотчета, бумаги Tesla снизились на 4,88% на фоне оценки инвесторами планов по переводу компании на частную основу. Акции косметической компании ELF Beauty рухнули на 33,9% на фоне снижения прогноза по выручке на этот год.
"Похоже, стратегия "продать акции в мае и не возвращаться к торговле до октября" в этом году может и не сработать", - отметил агентству Marketwatch старший рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик, ссылаясь на популярную поговорку "продавай в мае и уходи".
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