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Рынок акций Украины в четверг еще немного снизился
19:00 09.08.2018 |
Индекс ПФТС в четверг продолжил наметившуюся в начале недели отрицательную динамику: индикатор просел на 0,28% - до 506,72 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 2,232 млрд грн, в том числе акциями - 1,99 млн грн.
По итогам дня снизились в цене акции "ДТЭК Крымэнерго" (-56%), "Турбоатома" (-6,47%), "Донбассэнерго" (-2%) и "Центрэнерго" (-1,51%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции Райффайзен Банка Аваль (+1,54%) и "Укрнафты" (+1,26%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,3% - до 1630,38 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,08% - до 449,74 пункта при объеме торгов немногим более 1 млн злотых (7,35 млн грн).
По итогам дня изменились в стоимости акции KSG Agro (+0,84%) и "Кернела" (-0,19%).
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