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Биржи АТР в основном растут 9 августа в ожидании мер поддержки экономики Китая
08:27 09.08.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в четверг в надежде, что власти Китая окажут поддержку экономике страны в свете торгового конфликта с США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 1,78% - до 2793,04 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,67%, до 1505,86 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,9% - до 28614,52 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,08%, до 22624,66 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,06%, до 2300,16 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,63% - до 6307,8 пункта.
Оптимизм инвесторов в четверг связан с надеждами на то, что власти Китая могут увеличить инфраструктурные инвестиции, а также оказать поддержку компаниям технологического сектора страны в свете торгового конфликта КНР и США, который может негативно отразиться на экономике Поднебесной.
В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.
"Если посмотреть на последние высказывания США и Китая, то может показаться, что найти ключ к разрешению их торговых противоречий невозможно", - прокомментировал аналитик Meritz Securities Co. Ли Сеунхун (Lee Seunghoon) агентству Ассошиэйтед Пресс. Вместе с тем эксперт не исключил, что Вашингтон и Пекин все же могут вернуться за стол переговоров.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой индекс потребительских цен (CPI) в стране в июле ускорил рост до 2,1% с 1,9% в июне. Показатель июля оказался несколько выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали ускорение инфляции до 2%.
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