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Биржи США не показали единой динамики 8 августа на фоне очередного обострения отношений с Китаем
07:46 09.08.2018 |
Фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне очередного обострения торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,18%, до 25583,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,06%, до 7888,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,03%, до 2857,70 пункта.
Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список товаров на 16 миллиардов долларов. По данным СМИ, в новый китайский список товаров входят уголь, нефть, химическая продукция и некоторые виды медицинского оборудования.
Ранее КНР пообещала ввести 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.
Акции Tesla снизились на 2,4% после роста на 11% накануне на фоне заявлений о возможности перевода статуса компании в непубличный.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию торгов в США снизилась на 3,4%, до 66,8 доллара за баррель, минимума за семь недель. Октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent - на 3,23%, до 72,24 доллара за баррель.
"На рынках начинается низкая торговая пора, и я не удивлен при виде слабых изменений в какую-то сторону в отсутствие важных новостей", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).
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