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Индекс ПФТС 8 августа ускорил падение
18:17 08.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду упал на 1,17% - до 508,13 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 934,18 млн грн, в том числе акциями - 0,52 млн грн.
Сделки прошли с акциями "Укрнафты" (-3,93%), "Донбассэнерго" (-3,61%), Райффайзен Банка Аваль (-1,1%) и "Центрэнерго" (-0,33%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" (УБ) в этот день упал на 1% - до 1635,33 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 16:15 кв вырос на 1,38% - до 453 пунктов при объеме торгов 587,44 тыс. злотых (4,3 млн грн).
В "индексной корзине" дорожали акции KSG Agro (+5,31%), "Аст
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