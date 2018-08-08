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Биржи АТР, кроме Китая, растут 8 августа вслед за рынками США
08:16 08.08.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду показывают преимущественно положительную динамику, реагируя на рост американских индексов накануне, при этом китайские биржи снижаются после внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32%, до 2770,49 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,7%, до 1484,56 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,42%, до 28368,84 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,46%, до 22767,94 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2306,39 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 6274,7 пункта.
Азиатские инвесторы в среду обратили внимание на динамику фондовых индексов США, которые завершили вторник в плюсе на фоне роста стоимости акций технологических компаний и оптимизма, связанного с высокими показателями корпоративной отчетности.
В то же время китайские биржи находятся под давлением после новой макроэкономической статистики. Так, согласно официальным данным, профицит торгового баланса КНР в июле составил 28,05 миллиарда долларов, что на 32% ниже показателя предыдущего месяца. Объем экспорта вырос в стране в отчетном периоде на 12,2% при прогнозах роста на 10%, а импорт увеличился на 27,3%, хотя эксперты ждали роста на 16,2%.
"Мы ожидаем замедления роста экспорта Китая в ближайшие месяцы. Это прежде всего будет отражать замедление роста мировой экономики нежели последствия американских пошлин, прямое влияние которых будет по большей части компенсироваться снижением курса юаня", - приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста Capital Economics по Китаю Джулиана Эванс-Притчарда (Julian Evans-Pritchard).
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