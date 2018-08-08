Биржи США 7 августа закрылись в плюсе, S&P 500 приближается к рекорду

Фондовые индексы США завершили вторник в плюсе на росте акций технологических компаний и позитива касательно сезона отчетов, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,5%, до 25628,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,31%, до 7883,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 2858,45 пункта, вплотную приблизившись к рекорду, однако не поставив его.

Акции Tesla подскочили на 10,99% на фоне сообщения главы компании Илона Маска о желании сделать ее непубличной, установив цену в 420 долларов за акцию. Бумаги Alphabet выросли на 1,48%, Microsoft - на 0,64%, Amazon.com - на 0,81%, Office Depot подорожали на 13,89% на фоне сильной отчетности компании.

По данным агентства Рейтер, отчеты 79% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли.

На задний план отошли во вторник торговые проблемы между США и Китаем. Белый дом 1 августа подтвердил планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР 3 августа заявило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около 60 миллиардов долларов.

"С учетом снижения волатильности, S&P 500 близок к рекорду... Есть множество вопросов по поводу того, как долго продлится текущий рыночный и экономический цикл. Мы верим, что сочетание прочной экономической базы, исторически высокого уровня доверия бизнеса и потребителей, и продолжающегося роста прибылей лучше ожиданий позволяет говорить, что этот тренд надолго", - сказал агентству MarketWatch рыночный стратег Canaccord Genuity Тони Дуайер (Tony Dwyer).