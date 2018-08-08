Финансовые новости
- |
- 08.08.18
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США 7 августа закрылись в плюсе, S&P 500 приближается к рекорду
07:44 08.08.2018 |
Фондовые индексы США завершили вторник в плюсе на росте акций технологических компаний и позитива касательно сезона отчетов, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,5%, до 25628,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,31%, до 7883,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 2858,45 пункта, вплотную приблизившись к рекорду, однако не поставив его.
Акции Tesla подскочили на 10,99% на фоне сообщения главы компании Илона Маска о желании сделать ее непубличной, установив цену в 420 долларов за акцию. Бумаги Alphabet выросли на 1,48%, Microsoft - на 0,64%, Amazon.com - на 0,81%, Office Depot подорожали на 13,89% на фоне сильной отчетности компании.
По данным агентства Рейтер, отчеты 79% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли.
На задний план отошли во вторник торговые проблемы между США и Китаем. Белый дом 1 августа подтвердил планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР 3 августа заявило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около 60 миллиардов долларов.
"С учетом снижения волатильности, S&P 500 близок к рекорду... Есть множество вопросов по поводу того, как долго продлится текущий рыночный и экономический цикл. Мы верим, что сочетание прочной экономической базы, исторически высокого уровня доверия бизнеса и потребителей, и продолжающегося роста прибылей лучше ожиданий позволяет говорить, что этот тренд надолго", - сказал агентству MarketWatch рыночный стратег Canaccord Genuity Тони Дуайер (Tony Dwyer).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США помогли Украине выбить новый транш от МВФ - источник
|Двухнедельное подорожание доллара в Украине завершилось 7 августа разворотом рынка и курсовым откатом
|Бессмысленный, но особенный. К чему приведут очередные танцы вокруг статуса Донбасса
|Екатерина Рожкова: у Украины нет иного пути, как следовать плану действий BEPS
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинская финтех-индустрия недостаточно развита из-за слабости финансового сектора и отсутствия инвестиций - KPMG
|Курсы валют по карточным операциям на 08.08.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.08.18
|Остатки средств на корсчетах банков 08.08.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 07.08.18
|На межбанке 6 августа объем торгов долларом уменьшился на $134,5 млн до $160,7 млн
Это интересно
|Xiaomi выпускает многоразовую крышку для винных бутылок
|Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов
|Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
|Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
|Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов
|Фантастический смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана, две SoC Snapdragon 855 и камеру с 15-кратным зумом
|Разработчики карманного ноутбука GPD Pocket 2 собрали в 10 раз больше требуемого