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Нефть дорожает 7 августа на фоне восстановления санкций США против Ирана
08:41 07.08.2018 |
Мировые цены на нефть во вторник утром незначительно растут - инвесторы отыгрывают восстановление первого пакета санкций США против Ирана, но пока склонны к осторожности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% - до 73,97 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,07%, до 69,06 доллара за баррель.
Обеспокоенность рынков по поводу поставок иранской нефти поддерживает нефтяные котировки, но пока положительная динамика довольно слабая. Инвесторы проявляют осторожность.
Первая часть санкций была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа (07.00 EET) и сразу вступила в полную силу. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.
Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.
Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на банк ANZ, несколько поддерживает цены и забастовка на трех нефтяных и газовых платформах в Северном море, оператором которых является французская Total.
В среду инвесторы также ожидают статистики минэнерго США по запасам и добыче нефти в стране за прошлую неделю. Аналитики полагают, что за неделю по 3 августа запасы сырья в стране сократились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 405,3 миллиона баррелей.
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