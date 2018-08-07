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Биржи АТР растут 7 августа в рамках коррекции, индексы Китая поднялись на 1,4%
08:35 07.08.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном коррекционно растут, при этом индексы Китая поднялись уже на 1,4% после того, как закрылись на уровне многолетних минимумов в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,43%, до 2743,71 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,41%, до 1475,63 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,96%, до 28087,02 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - уменьшался на 0,38%, до 6249,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,61%, до 22643,87 пункта, корейский KOSPI - на 0,22%, до 2291,43 пункта.
В понедельник индекс Shanghai Composite закрылся на минимуме с февраля 2016 года, а Shenzhen Composite - с января 2015 года. Давление на индексы оказали опасения по поводу глобальной торговли в связи с конфликтом США и КНР.
Министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что страна готова в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов. Заявление последовало вслед за подтверждением Белым домом планов ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.
Рост американских индексов также поддержал торги в Азии во вторник. Биржи США в понедельник закрылись в плюсе. Так, трейдеры позитивно отреагировали на отчет Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, которая сообщила о росте операционной прибыли на 67%, до 6,89 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что показатель составит 5,57 миллиарда. В целом инвесторы с оптимизмом оценивают отчеты мировых компаний за первое полугодие текущего года.
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