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Биржи США закрылись 6 августа в плюсе на новостях компаний
07:43 07.08.2018 |
Фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне новостей компаний, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,16%, до 25502,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,61%, до 7859,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,35%, до 2850,40 пункта.
Инвесторов порадовал отчет Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, сообщившей о росте операционной прибыли на 67%, до 6,89 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что показатель составит 5,57 миллиарда.
Акции PepsiCo выросли на 0,93% после того, как стало известно, что Индра Нуйи уйдет в отставку с 3 октября после 12-летнего периода руководства компанией.
На посту главного исполнительного директора PepsiCo Нуйи сменит президент компании Рамон Лагуарта. Ранее он возглавлял подразделение PepsiCo в Европе и Центральной Африке.
Между тем, сохраняется напряженность касательно американско-китайских торговых отношений. Министерство коммерции Китая в пятницу сообщило, что Пекин готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов.
Заявление минкоммерции КНР последовало вслед за подтверждением Белым домом 1 августа планов ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.
"Рост доходов во втором квартале отличный, однако при этом мы видим признаки перехода торгового спора от риторики к действиям, и это влияет на глобальную схему поставок", - сказала агентству MarketWatch старший портфельный менеджер TCW Дайан Джеффи (Diane Jaffee).
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