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Рынок акций Украины закончил торговую сессию 6 августа умеренным снижением
19:52 06.08.2018 |
Индекс ПФТС в начале торговой недели сместился в "красную зону": индикатор по итогам дня просел на 0,38% - до 515,88 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,36 млрд грн, в том числе акциями - 0,4 млн грн.
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Центрэнерго" (-1,03%), Райффайзен Банка Аваль (-1,03%) и "Донбассэнерго" (-0,52%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" просел на 0,01% - до 1645,25 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник подскочил на 1,76% - до 452,7 пункта. Торговый оборот составил 801 тыс. грн (5,87 млн грн).
Среди индексных бумаг подорожали акции "Астарты" (+5,78%), KSG Agro (+1,75%) и "Кернела" (+0,39%).
Снизились в цене акции агрохолдинга ИМК (-0,42%).
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