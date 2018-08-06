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Биржи АТР торгуются разнонаправленно 6 августа на сохранении торговых опасений
08:19 06.08.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают смешанную динамику на фоне сохранения опасений относительно возможной эскалации торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,77%, до 2719,38 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 1,58%, до 1462,52 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,66%, до 27859,09 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,16%, до 22561,41 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2296,4 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,48%, до 6264,8 пунктов.
Инвесторы продолжают отыгрывать новости вокруг торгового спора США и Китая. Министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов. Заявление минкоммерции КНР последовало вслед за подтверждением Белым домом в среду планов ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.
"Наши экономисты считают, что усиление напряженности может вернуть США и Китай за стол переговоров, но даже если переговоры будут возобновлены, они могут быть сложными и занять длительное время, поскольку позиции сторон остаются далекими друг от друга", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JPMorgan.
В то же время участники торгов надеются на новые меры китайского центробанка для поддержки экономики страны в свете напряженности в торговых отношениях между США и КНР, которые могут негативно отразиться на темпах роста ВВП Поднебесной. На прошлой неделе Народный банк Китая заявил, что продолжит во втором полугодии 2018 года проводить сдержанную монетарную политику и усилит меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности страны. В частности, регулятор намерен стимулировать финансовые институты для роста их поддержки реальному сектору экономики страны, вести активную работу по предупреждению и устранению финансовых рисков, а также работу по улучшению финансовых услуг для микропредприятий.
Также участники торгов в Азии обратили внимание на пятничный рост на фондовых рынках США. Американские рынки выросли на 0,1-0,5% после того, как стало известно, что безработица в США в июле снизилась до 3,9% с 4% в июне. Однако, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 157 тысяч, хотя ждали роста на 193 тысячи.
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