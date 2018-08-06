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Биржи США закрылись в плюсе 3 августа на отчете по рынку труда
07:13 06.08.2018 |
Фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне данных по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,54%, до 25462,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,12%, до 7812,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,46%, до 2840,35 пункта.
В пятницу стало известно, что безработица в США в июле снизилась до 3,9% с 4% в июне, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 157 тысяч. Показатель уровня безработицы совпал с прогнозом экспертов, при этом они ожидали, что число рабочих мест выросло в большей степени - на 193 тысячи.
Тем не менее, темпы роста числа рабочих мест за первые семь месяцев этого года выше, чем в прошлом году.
"Этот отчет труда свидетельствует, что экономика карабкается себе: рабочие места все еще прибавляются, и мы видим двухзначные цифры доходов и рост прибыли", - сказал агентству MarketWatch трейдер Robert W. Baird Майкл Антонелли (Michael Antonelli).
Дефицит торгового баланса США в июне вырос на 3,2 миллиарда долларов, или на 7,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до 46,3 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали рост показателя до 46,5 миллиарда долларов.
Между тем, сдерживала рост индексов обеспокоенность относительно торговых отношений между США и Китаем. Министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что Китай готов в случае введения новых ввозных пошлин на его товары со стороны США ввести различные пошлины на импорт в страну американских товаров, годовой объем поставок которых составляет 60 миллиардов долларов. Заявление появилось после того, как Белый дом в среду подтвердил свои планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.
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