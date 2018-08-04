Финансовые новости
- |
- 04.08.18
- |
- 01:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций Украины 3 августа недели ускорил рост
23:27 03.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 1,08% - до 517,82 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 273,4 млн грн, в том числе акциями – 1,67 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+4,17%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,27%).
Снизились в цене акции "Укрнафты" (-1,29%) и "Центрэнерго" (-0,52%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,06% - до 1645,35 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв повысился на 0,17% - до 441,62 пункта при торговом обороте 0,58 млн злотых (4,2 млн грн).
Среди индексных акций подорожали бумаги KSG Agro (+3,64%), "Кернела" (+1,18%) и "Астарты" (+0,3%).
Дешевели акции KDM Shipping (-2,91%) и агрохолдинга ИМК (-2,09%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Малая приватизация началась. Что дальше?
|Сможет ли Болгария стать новым газовым хабом Европы?
|Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись
|Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Торги на межбанке 3 августа завершились очередным повышением курса доллара
|Стоимость СМР в июне 2018 года по сравнению с маем выросла на 0,5%
|Рынок акций Украины 3 августа недели ускорил рост
|Депозитные ставки для физлиц 03.08.18
|Доллар дешевеет впервые за 4 дня на решениях ЦБ Китая, в ожидании данных о рынке труда США
|Азиатские индексы снизились 3 августа и завершили неделю рекордным падением с марта
Это интересно
|Три украинца задержаны за кибератаки на компании в США
|Apple идет к рекордной капитализации в триллион долларов
|Число взломанных аккаунтов на биткоин-биржах в начале 2018 года выросло на 689%
|В Швеции украли две королевские короны XVII века
|Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально