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Биржи АТР 3 августа торгуются разнонаправленно, Nikkei в плюсе на росте сектора электроники
08:38 03.08.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики, японский индекс Nikkei вышел в плюс на фоне роста сектора производителей электроники, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08%, до 2770,14 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,44%, до 1505,41 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index торговался в минусе на 0,13%, снижаясь до 27679,56 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - уменьшался на 0,08%, до 6236 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,09%, до 22531,91 пункта, корейский KOSPI - на 0,58%, до 2283,47 пункта.
Акции японских компаний-производителей электроники и бытовой техники растут на торгах в пятницу на фоне позитивных отчетностей за первый квартал 2018 года. Японский производить карт памяти ROHM Semiconductor дорожает на 1,49%, Panasonic - на 2,37%.
Поддержку этому сектору также оказывают торги в США, где накануне Apple преодолела психологическую отметку по капитализации в 1 триллион долларов.
Китайские индексы вновь торгуются преимущественно в минусе. На настроения инвесторов оказывают давление возможное замедление развития экономики, ситуация вокруг торговых отношений КНР и США, а также новый скандал с производством вакцины от бешенства корпорации Changchun Changsheng Life Sciences, пишет агентство Рейтер. Согласно заявлению на сайте государственного управления Китая по контролю продуктов питания и медикаментов (CFDA), которое было опубликовано в конце июля, после проведенной проверки компания должна немедленно прекратить производство вакцины, так как регулятором было обнаружено нарушение норм управления качеством продукции.
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