Рынок акций Украины 2 августа сохранил рост

Торговый оборот на бирже составил 311,3 млн грн, в том числе акциями 1,24 млн грн.
В "индексной корзине" выросли в цене акции "Укрнафты" (+2,96%), Райффайзен Банка Аваль (+1,71%) и "Центрэнерго" (+0,15%).
Подешевели акции "Донбассэнерго" (-5,96%) и "Турбоатома" (-1,07%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" вырос на 1,01% - до 1644,36 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,97% - до 438,35 пункта при объеме торгов 247,63 тыс. злотых (1,8 млн грн).
Среди индексных бумаг положительная динамика отсутствовала.
В снижении лидировали акции KSG Agro (-3,51%), "Астарты" (-1,86%) и "Агротона" (-1,46%).