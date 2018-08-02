Биржи АТР снижаются 2 августа после заявлений Белого дома по торговле между США и Китаем

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в минусе, инвесторы обеспокоены возможным обострением конфликта по торговле между США и КНР после сообщений Белого дома, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,45%, до 2755,22 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,12%, до 1500,92 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,32%, до 27683,05 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - уменьшался на 0,48%, до 6245,7 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,2%, до 22473,1 пункта, корейский KOSPI - на 1,47%, до 2266,94 пункта.

Рынки продолжают отыгрывать сообщения об отношениях между двумя крупнейшими экономиками по вопросам торговли. В ночь на четверг Белый дом подтвердил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Ранее, до закрытия рынков США, об этом сообщали СМИ.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

"Если бы не влияние торговых вопросов, то рынки были бы в куда лучшем состоянии на этой неделе. Данные по прибыли Apple были отличными, что помогло (рынкам - ред.) справиться с опасениями по поводу высокотехнологических компаний", - рассказал агентству Рейтер глава отдела глобальной стратегии Daiwa Securities Хироказу Кабейя (Hirokazu Kabeya).

Американская корпорация Apple сообщила в ночь на среду о росте чистой прибыли за прошедший квартал на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - прибыль составила 11,5 миллиарда долларов. С учетом этих финансовых данных, а также новостей СМИ о пошлинах США на импорт товаров из Китая, американские биржи в среду закрылись в слабом минусе (0,1-0,3%), тогда как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,5%. Биржи АТР не смогли поддержать данную динамику после официальных заявлений США по пошлинам на китайский импорт.