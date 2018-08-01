Биржи США закрылись 31 августа в плюсе на фоне отчетов и ожидания новостей от Apple

Фондовые индексы США завершили вторник в плюсе на фоне роста акций компаний технологического сектора после резкого снижения их стоимости на прошлой неделе и ожидания отчета Apple, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,43%, до 25415,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,55%, до 7671,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,49%, составив 2816,29 пункта.

По итогам дня акции Facebook поднялись на 0,89%, Twitter - на 1,43%. Ранее котировки этих компаний резко падали после публикации отчетов и прогнозов, разочаровавших аналитиков. Так, в пятницу акции Twitter обвалились на 20,5%, в четверг бумаги Facebook подешевели на 19%.

"В общем отчеты по прибылям довольно позитивны, и я не думаю, что что-то может привести к быстрому и длительному падению. Рынок вновь переварит плохие новости, как это не единожды было раньше в этом году с гораздо худшими новостями", - сказала агентству MarketWatch старший инвестстратег BNY Mellon Investment Management Лиз Янг (Liz Young).

Бумаги Apple по вторник прибавили 0,2% на фоне ожидания публикации квартального отчета компании.

Индекс доверия потребителей в США в июле вырос до 127,4 пункта с пересмотренного показателя июня в 127,1 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Кроме того, потребительские доходы в стране в июне выросли на 71,7 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с маем, расходы - на 57,1 миллиарда долларов, или на 0,4%, как и ожидали эксперты.

Также участники рынка ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 31 июля - 1 августа. Инвесторы ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,75-2%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 126,5 пункта с первоначального июньского уровня в 126,4 пункта.