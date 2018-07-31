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Биржи АТР 31 июля закрылись преимущественно в плюсе после заседания Банка Японии
13:17 31.07.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в "зеленой зоне" после решения о дальнейшей денежно-кредитной политике Банка Японии, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,26% - до 2876,4 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,02%, до 1576,41 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,52% - до 28583,01 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,08% - до 2295,26 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, до 22553,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 6280,2 пункта.
Акции крупнейшего мирового производителя алюминия - российского "Русала" - по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже снизились в цене на 6,8%, что является самым значительным падением с 19 июня.
Ранее во вторник Банк Японии (ЦБ) ожидаемо вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Японский ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год.
Давление на настроения инвесторов оказала статистика из Китая, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле резко замедлился, до 54 пунктов с 55 пунктов месяцем ранее. Эксперты ждали сохранения показателя на отметке прошлого месяца.
"Показатель PMI в Китае снизился, и это усиливает ожидания того, что правительство страны может ввести дополнительные меры для поддержки экономики", - считает экономист CIMB Private Banking Сон Сэн Вунь (Song Seng Wun), мнение которого приводит Ассошиэйтед Пресс.
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