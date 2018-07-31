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Биржи США снизились 31 июля на ожидании новостей от центробанков, распродаже в техсекторе
07:31 31.07.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили понедельник в минусе на фоне ожидания заседаний ряда мировых центробанков и снижения акций технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,57% - до 25306,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,58% - до 2802,6 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,39% - до 7630 пунктов.
Двухдневное заседание ФРС состоится 31 июля - 1 августа. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по его итогам регулятор не повысит ставку. Так, по данным CME Group на понедельник, 97% экспертов считают, что Федрезерв в августе сохранит ставку на текущем уровне 1,75% - 2%. Во вторник свое решение по дальнейшей монетарной политике озвучит Банк Японии, в четверг - Банк Англии.
Продолжают снижаться акции технологического сектора - в понедельник бумаги Twitter потеряли 8%, Facebook - 2,17%, Alphabet - 1,5%. В пятницу акции Twitter обвалились на 20,5%, в четверг бумаги Facebook подешевели на 19% после отчетов и прогнозов компаний, разочаровавших аналитиков.
"Рынок наказывает компании, которые не превзошли прогнозы по прибыли или выручке, либо дают слабые прогнозы. Вам надо выиграть по всем трем показателям, а если у вас не получится, как у Facebook, вы рухнете", - считает инвестиционный директор Fiduciary Trust в Бостоне Майкл Муллани, слова которого приводит агентство MarketWatch.
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