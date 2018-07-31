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Индекс ПФТС 30 июля продолжил восходящее движение
19:07 30.07.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,12% - до 506,14 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 457,5 млн грн, в том числе акциями - 2 млн грн.
По итогам дня выросли в цене акции "Донбассэнерго" (+1,96%), "Укрнафты" (+1,85%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,17%).
Подешевели акции "Центрэнерго" (-1,31%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в понедельник снизился на 0,17% - до 1633,62 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по итогам дня вырос на 2,34% - до 444,08 пункта при объеме торгов 317 тыс. злотых (2,3 млн грн).
Тройку лидеров роста составили бумаги "Кернела" (+2,81%), "Астарты" (+2,81%) и "Овостара" (+2,04%).
Отрицательная динамика в "индексной корзине" отсутствовала.
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