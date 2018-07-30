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Биржи АТР снижаются 30 июля в ожидании ужесточения монетарной политики в Японии
08:47 30.07.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики японского ЦБ, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.05 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16%, до 2868,91 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1579,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,67%, до 28610,12 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,35%, до 6277,8 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,66%, опускаясь до 22561,83 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,03%, до 2294,33 пункта.
Ключевой темой на азиатских рынках остается возможное ужесточение монетарной политики Банка Японии. По сообщениям СМИ, регулятор рассматривает решение об изменении уровня процентной ставки, а также о сворачивании программы стимулирования и сокращении закупок облигаций в иенах.
Результаты двухдневного заседания регулятора станут известны во вторник.
"Инвесторы очень ждут результатов решения Банка Японии по монетарной политике регулятора", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега Aizawa Securities Мицуо Симидзу (Mitsuo Shimizu). "Если ЦБ повысит ставку, то, возможно, иена будет укрепляться, что может негативно повлиять на акции, о чем уже начали беспокоиться трейдеры", - добавляет аналитик.
На последнем июньском заседании регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.
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