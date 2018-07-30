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Акции Twitter потеряли на торгах в США больше 20%
07:44 30.07.2018 |
Фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне оказавшихся хуже прогнозов отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов.
Индекс NASDAQ опустился на 1,46% — до 7737,42 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,3% — до 25451,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,66% — до 2818,82 пункта.
Акции сервиса микроблогов Twitter обвалились на 20,54% после публикации отчетности и критики президента США Дональда Трампа. Компания сообщила о снижении числа активных пользователей во втором квартале на 0,3%, или на 1 миллион — до 335 миллионов человек в месяц из-за очистки от автоматически созданных учетных записей и спам-аккаунтов.
Кроме того, в четверг Трамп заявил, что Twitter осуществляет "теневой бан" публикаций известных членов Республиканской партии, и пообещал "изучить эту дискриминационную и незаконную практику".
Акции соцсети Facebook снизились в пятницу лишь на 0,78% после обвала на 18% накануне после разочаровавших участников рынка данных и прогнозов компании.
Чистая прибыль производителя бытовых товаров Colgate-Palmolive за второй квартал снизилась на 24%, до 637 миллионов долларов (0,73 доллара на акцию по сравнению с 0,59 доллара годом ранее).
ExxonMobil нарастила прибыль за квартал на 18%, до 3,95 миллиарда долларов, или 0,92 доллара на акцию против 0,78 доллара во втором квартале 2017 года. Между тем, инвесторы ожидали показателя в 1,27 доллара на акцию, в результате по итогам пятницы бумаги компании подешевели на 2,75%.
Ранее стало известно, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 4,1% в годовом выражении против роста на 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года. Между тем, инвесторы ожидали показателя в 4,2%.
"Сильные данные по ВВП - а рост на 4,1% это сильные данные, хоть они и оказались ниже прогнозов, - сигнализируют о том, что ФРС продолжит реализацию своего плана по повышению ставок. Это то, о чем думают сегодня инвесторы", - сказал агентству MarketWatch директор по инвестиционному менеджменту Huntington Private Bank. Чад Овиатт (Chad Oviatt).
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