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Индекс ПФТС по завершению торгов 27 июля символически вырос
18:57 27.07.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,02% - до 505,52 пункта.
Объем торгов на бирже составил 215,49 млн грн, в том числе акциями 0,78 млн грн.
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Центрэнерго" (+0,72%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,13%).
Номинальный индекс УБ в этот день повысился на 1,05% - до 1636,32 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв повысился на 1,21% - до 440,46 пункта при объеме торгов 128 тыс. злотых (0,9 млн грн).
В "индексной корзине" дорожали бумаги KSG Agro (+6,67%), "Агротона" (+1,74%) и "Кернела" (+1,2%).
Отрицательная динамика зафиксирована по бумагам KDM Shipping (-5,41%) и "Астарты" (-0,62%).
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