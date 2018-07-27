Большинство рынков акций АТР выросли по итогам недели

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу, однако материковый Китай и Сингапур завершили торги в "красной зоне".

Рост в Азии сдерживали опасения, связанные с торговыми спорами США и Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% в пятницу, его повышение по итогам недели стало максимальным с начала июня, сообщает агентство Bloomberg.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,6%, как и более широкий Topix. Японские акции подорожали четвертую сессию подряд на ожиданиях новых подвижек в программе стимулирования Банка Японии на следующей неделе.

Гонконгский Hang Seng повысился на 0,1%, но китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,7%.

Южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.

Цена бумаг крупнейшего горнорудного концерна мира BHP увеличилась на 2,3% на торгах в Сиднее. BHP договорилась о продаже сланцевых месторождений в США британской BP Plc за $10,5 млрд.

Курс акций японской нефтяной корпорации Inpex поднялся на 1,5%, австралийских Santos и Oil Search - на 1,1% и 2,2% соответственно.

Акции Toyota выросли в цене на 1%, Honda - на 0,7%, Mazda - на 0,2%.

Стоимость бумаг инвесткомпании Nomura рухнула на 5,8% из-за слабой квартальной отчетности. Чистая прибыль Nomura в апреле-июне сократилась на 91%, до минимума за два года - 5,2 млрд иен ($47 млн), что было хуже прогноза, составлявшего 52,5 млрд иен.

Котировки ценных бумаг китайских генерирующих и энергораспределительных компаний выросли на сообщениях о том, что правительство не планирует менять политику в отношении субсидий на возобновляемые источники энергии. NingXia YinXing Energy прибавила 10% на торгах в Шэньчжэне, Sichuan Xichang Electric Power - 4,8% в Шанхае, Xinjiang Goldwind - 5% в Гонконге.

Рыночная стоимость тайваньского произво