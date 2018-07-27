Финансовые новости
- |
- 27.07.18
- |
- 11:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Акции Facebook по итогам 26 июля рухнули на 19%, потянув за собой NASDAQ и S&P 500
07:50 27.07.2018 |
Фондовые индексы США по итогам четверга в основном снизились на фоне самого резкого в истории однодневного падения акций Facebook, свидетельствуют данные торгов.
Индекс NASDAQ опустился на 1,01% - до 7852,18 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,44% - до 25527,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,3%, до 2837,44 пункта.
Акции Facebook рухнули в четверг на 18,96% на фоне финансового отчета за второй квартал и прогнозов компании, разочаровавших рынок. После закрытия основных бирж США в среду Facebook сообщил о снижении выручки в 1,4 раза в годовом выражении - до 13,23 миллиарда долларов. Трейдеров разочаровали прогнозы компании, предполагающие замедление роста выручки и увеличение затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.
На этом фоне подешевели и акции других компаний технологического сектора.
Кроме того, хуже ожиданий оказалась статистика по рынку занятости США за прошлую неделю: число первичных заявок на пособие по безработице в стране за этот период выросло на девять тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 217 тысяч, в то время как эксперты ждали роста числа заявок на восемь тысяч с первоначального показателя прошлой недели, до 215 тысяч.
По словам старшего инвестстратега BNY Mellon Investment Management Лиз Янг (Liz Young), скептицизм инвесторов приводит к тому, что участники рынка внимательно следят за корпоративными отчетами и другими фундаментальными факторами, а не "примыкают к победителям и инвестируют в технологический сектор". "Людям сейчас следует проявлять осторожность, чтобы быть в тренде", - сказала она агентству Рейтер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Многоцелевая «Рапира». Артиллеристы ВСУ готовят новые инструменты для умерщвления «гибридов»
|МВФ одобрил план Украины по Антикоррупционному суду
|Бизнес получает выплаты Госказначейства по НДС, и чуть ли не всю получаемую гривну готов конвертировать в доллар
|Стало известно, о чем Меркель и Макрон разговаривали с посланниками Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 26 июля банкам депозитные сертификаты на 8 336 млн гривен
|Курс доллара на межбанке 27 июля составляет 26.7636 грн.
|Зачем Минфину страница в терминале Bloomberg
|Остатки средств на корсчетах банков 27.07.18
|На межбанке 26 июля объем торгов долларом увеличился на $47,1 млн до $304,4 млн
|Цена биткоина ушла ниже $8000 на фоне повторного отказа SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов
Это интересно
|Умные колонки больше всего оценили люди старше 45 лет
|lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей
|Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite: смартфоны среднего уровня с двойной камерой
|Ford сделал проекционный дисплей с покрытием от фотолинз
|Microsoft готовит две игровые консоли Xbox и новый сервис Xbox Scarlett Cloud
|В Украине построят еще один завод деталей для Volkswagen
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике