Акции Facebook по итогам 26 июля рухнули на 19%, потянув за собой NASDAQ и S&P 500

Фондовые индексы США по итогам четверга в основном снизились на фоне самого резкого в истории однодневного падения акций Facebook, свидетельствуют данные торгов.

Индекс NASDAQ опустился на 1,01% - до 7852,18 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,44% - до 25527,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,3%, до 2837,44 пункта.

Акции Facebook рухнули в четверг на 18,96% на фоне финансового отчета за второй квартал и прогнозов компании, разочаровавших рынок. После закрытия основных бирж США в среду Facebook сообщил о снижении выручки в 1,4 раза в годовом выражении - до 13,23 миллиарда долларов. Трейдеров разочаровали прогнозы компании, предполагающие замедление роста выручки и увеличение затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.

На этом фоне подешевели и акции других компаний технологического сектора.

Кроме того, хуже ожиданий оказалась статистика по рынку занятости США за прошлую неделю: число первичных заявок на пособие по безработице в стране за этот период выросло на девять тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 217 тысяч, в то время как эксперты ждали роста числа заявок на восемь тысяч с первоначального показателя прошлой недели, до 215 тысяч.

По словам старшего инвестстратега BNY Mellon Investment Management Лиз Янг (Liz Young), скептицизм инвесторов приводит к тому, что участники рынка внимательно следят за корпоративными отчетами и другими фундаментальными факторами, а не "примыкают к победителям и инвестируют в технологический сектор". "Людям сейчас следует проявлять осторожность, чтобы быть в тренде", - сказала она агентству Рейтер.