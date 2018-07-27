Финансовые новости
- |
- 27.07.18
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс ПФТС 26 июля вернулся в «красную зону»
18:21 26.07.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,17% - до 505,42 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 154,3 млн грн, в том числе акциями - 1,26 млн грн.
По итогам дня подорожали акции "Мироновского хлебопродукта" (+1,43%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,47%).
Снизились в цене бумаги "Донбассэнерго" (-0,51%) и "Центрэнерго" (-0,32%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,03% - до 1619,39 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,37% - до 435,77 пункта при объеме торгов 1,8 млн злотых (12,87 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги KDM Shipping (-2,63%), агрохолдинга ИМК (-1,69%) и KSG Agro (-0,94%).
Дорожали акции "Агротона" (+4,56%) и "Кернела" (+0,6%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Стало известно, о чем Меркель и Макрон разговаривали с посланниками Путина
|Общий госдолг в июне вырос на 0,04% до $76,3 млрд
|Бизнесмены стали реже жаловаться на чиновников
|Три абзаца исторической важности: как повлияет на курс США «Крымская декларация»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бизнес получает выплаты Госказначейства по НДС, и чуть ли не всю получаемую гривну готов конвертировать в доллар
|Объем денежных переводов в Украину по итогам I полугодия составил $1,2 млрд - НБУ
|Индекс ПФТС 26 июля вернулся в «красную зону»
|Курс доллара на межбанке 26 июля составил 26.6514 грн
|Депозитные ставки для физлиц 26.07.18
|НБУ усовершенствовал порядок обмена информацией о валютных операциях клиентов
Это интересно
|Умные колонки больше всего оценили люди старше 45 лет
|lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей
|Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite: смартфоны среднего уровня с двойной камерой
|Ford сделал проекционный дисплей с покрытием от фотолинз
|Microsoft готовит две игровые консоли Xbox и новый сервис Xbox Scarlett Cloud
|В Украине построят еще один завод деталей для Volkswagen
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике