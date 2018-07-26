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Биржи АТР 26 июля закрылись в основном снижением вопреки ослаблению торгового конфликта США и ЕС
13:26 26.07.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в минусе, несмотря на ослабление торговой напряженности между США и ЕС после встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,74% - до 2882,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,92%, до 1609,73 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,48% - до 28781,14 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,71% - до 2289,06 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,12% - до 22586,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,05% - до 6244,5 пункта.
В ходе двусторонней встречи Юнкера и Трампа Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта соевых бобов.
«Несмотря на позитивные сдвиги на американском рынке, предварительное соглашение (с ЕС - ред.) может представлять собой плохие новости для Азиатско-Тихоокеанского региона. Реальность заключается в том, что Пекин и Вашингтон предприняли ряд шагов, которые дают основания предполагать, что они готовы возобновить торговый спор между собой», - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
В то же время трейдеры обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за второй квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в первом квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков
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