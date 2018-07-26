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NASDAQ достиг рекорда на фоне ожидания встречи Трампа с Юнкером, отчетов компаний
07:38 26.07.2018 |
Основные фондовые индексы США в среду выросли, NASDAQ достиг рекордного уровня на фоне неоднозначных отчетов и ожидания переговоров президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,68%, до 25414,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,91%, до 2846,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,17%, до 7932,24 пункта.
Трамп с Юнкером в среду обсудили торговые отношения США и Евросоюза. Ранее США ввели против ЕС пошлины на сталь и алюминий, а тот заявил о выработке ответных мер.
"Мы близкие партнеры и союзники, а не враги", - привело агентство Рейтер слова Юнкера в преддверии его переговоров с президентом США.
В свою очередь, Трамп также заявлял, что рассчитывает на "честную сделку" в торговле с ЕС.
Инвесторы продолжают следить за отчетами компаний. Чистая прибыль концерна Boeing по итогам второго квартала выросла на 26%, до 2,196 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 3,73 доллара против прогнозов на уровне 3,26 доллара за акцию.
Автогигант General Motors сообщил о росте квартальной прибыли на 44%, до 2,39 миллиарда долларов, или 1,66 доллара на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,78 доллара за акцию.
В свою очередь, Coca-Cola отчиталась о прибыли акционеров за квартал в 2,316 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше аналогичного периода 2017 года. Прибыль на акцию составила 0,54 доллара против ожиданий в 0,6 доллара за акцию.
"Торговые переговоры между Трампом и ЕС могут быть весомыми, однако более значительным фактором является прибыль компаний. Отчитались 146 компаний, торгующихся в S&P 500, и прибыль на акцию 92% из ник превзошла ожидания. Выручка 77% также оказалась лучше прогнозов", - отметил управляющий директор Schwab Center Рэнди Фредерик (Randy Frederick), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Между тем, в среду стало известно, что продажи новых домов в стране в июне уменьшились на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до 631 тысячи. При этом аналитики ждали меньшего сокращения - на 2,9% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 669 тысяч.
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