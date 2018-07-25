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Индекс ПФТС 25 июля возобновил рост
19:57 25.07.2018 |
Индекс ПФТС в среду вернулся в "зеленую зону": индикатор повысился на 1,03% - до 506,31 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 938,7 млн грн, в том числе акциями - 2,9 млн грн.
Сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+2,35%), "Укрнафты" (+0,9%), "Центрэнерго" (+0,64%) и "Донбассэнерго" (+0,51%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,12% - до 1618,85 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду подскочил на 1,2% - до 437,39 пункта при объеме торгов 4,3 млн злотых (31,1 млн грн).
В "индексной корзине" выросли в цене акции "Астарты" (+4,4%), "Агротона" (+3,13%) и "Овостара" (+2,08%).
Снизились в цене акции KSG Agro (-1,85%), агрохолдинга ИМК (-1,66%) и "Кернела" (-0,4%).
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