Рынки акций Азии завершили торги 25 июля без единой динамики

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду разнонаправленными изменениями.

При этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,3%.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix увеличились соответственно на 0,46% и 0,38%.

В том числе подорожали акции производителей электроники Sony Corp. (на 1,3%), TDK (на 1,6%) и Fujitsu (на 0,3%), а также сталелитейных компаний JFE Holdings (на 3%) и Nisshin Steel (на 2,2%).

Курс ценных бумаг производителей цветных металлов также поднялся: Toho Zinc - на 4,5%, Sumitomo Metal - на 3,8% и Mitsubishi Materials - на 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,07% после того, как его подъем по итогам предыдущих трех сессий стал максимальным более чем за два года, отмечает MarketWatch.

Между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%.

Выросли котировки акций банка HSBC Holdings (на 0,5%) и интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (на 1,2%).

Рыночная стоимость Sinopec повысилась на 2,1%. Китайский нефтепроизводитель ожидает, что чистая прибыль по итогам первого полугодия увеличилась примерно на 50% относительно того же периода прошлого года на фоне роста цен на нефть. Компания планирует опубликовать финансовую отчетность в августе.

Значение южнокорейского индекса Kospi в среду уменьшилось на 0,31%.

При этом капитализация производителя полупроводников SK Hynix Inc. упала на 3,7%.

Негативное влияние на рынок оказало сообщение Банка Кореи о том, что индекс потребительского доверия в июле упал до 101 пункта по сравнению со 105,5 пункта в предыдущий месяц. Снижение показателя стало максимальным за последние 20 месяцев.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,29%.

В частности, подешевели акции австралийских банков "большой четверки": National Australia Bank - на 0,25%, Australia & New Zealand Banking - на 0,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,55%, Macquarie Group - на 0,6%.

В то же время рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 2,2% и 1,5% соответственно.

Потребительские цены в Австралии во втором квартале выросли на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,1% в годовом выражении. Экономисты в среднем оценивали подъем в 0,5% и 2,2% соответственно. Целевой уровень инфляции ЦБ страны находится в диапазоне 2-3%.