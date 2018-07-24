Биржи АТР закрылись 24 июля ростом на новостях из Китая

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом, китайские индексы прибавили более 1,5% на внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,61%, до 2905,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,51%, до 1625,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,44%, до 28662,57 пункта, корейский KOSPI - на 0,48%, до 2280,2 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,51%, до 22510,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61%, до 6265,8 пункта.

В понедельник Пекин заявил, что будет применять упреждающие меры налогово-бюджетной политики, чтобы добиться ускорения экономического роста. Это указывает на увеличение обеспокоенности правительства по поводу замедления экономики на фоне эскалации торговой напряженности между Китаем и США, пишет газета The Wall Street Journal.

Госсовет КНР предостерег от наводнения финансовой системы страны наличностью и отметил, что "благоразумная денежно-кредитная политика должна быть и не слишком жесткой, и не слишком мягкой", что указывает на то, что власти страны не станут значительно смягчать ДКП. Госсовет также попросил финансовые организации оказать денежную поддержку малым предприятиям. Эти сообщения спровоцировали рост китайских индексов.

По мнению аналитика по валютным курсам в Societe Generale Альвина Тана (Alvin Tan), которое приводи агентство Рейтер, понятно, что правительство Китая будет придерживаться политики, направленной на поддержание экономического роста.

Кроме того, инвесторы позитивно оценивают корпоративные отчетности компаний США. Так, американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первой половины 2018 года нарастил в годовом выражении чистую прибыль на 40,7% - до 12,596 миллиарда долларов. Выручка компании выросла на 25,7% - до 63,803 миллиарда долларов. Позднее на неделе инвесторы ожидают финрезультатов от Boeing, Facebook, Amazon.com, McDonald's.