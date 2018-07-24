Биржи США закрылись 23 июля преимущественно в плюсе на фоне сезона отчетов

Фондовые индексы США в понедельник преимущественно выросли на фоне продолжающегося сезона отчетов в стране, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,06%, до 25044,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,28%, до 7841,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,18%, до 2806,98 пункта.

В понедельник росли акции финансового сектора - так, бумаги J.P.Morgan Chase и Bank of America подорожали на 1,91% и 2,07% соответственно. В понедельник инвесторы также ждали отчета Alphabet, по итогам для стоимость акций компании поднялась на 1,7%.

Участники обратили внимание на данные Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) США, согласно которым количество сделок продажи жилья на вторичном рынке страны в июне неожиданно сократилось - на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая, до 5,38 миллиона. Аналитики ждали роста показателя на 0,5%, до 5,46 миллиона с первоначального значения мая в 5,43 миллиона.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями. Ранее президент США Дональд Трамп заявил в твите, написанном исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США "не играть с огнем", предупредив, что иначе Вашингтон пожалеет об этом.