Биржи США 20 июля закрылись в слабом минусе на фоне заявлений Трампа

Фондовые индексы США завершили последние торги недели незначительным минусом на фоне неопределенности относительно торговых отношений с другими странами и заявлений президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,03%, до 25058,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,07%, до 7820,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 2801,83 пункта.

Трамп в пятницу заявил телеканалу CNBC о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов.

На следующей неделе состоится встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Дональда Трампа, на которой, как ожидается, будет поднят вопрос введения пошлин на ввоз автомобилей из Евросоюза. В июне Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из ЕС.

Кроме того, в пятницу президент США также заявил, что Китай и Евросоюз манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, в отличие от США. Накануне в интервью телеканалу CNBC Трамп уже раскритиковал ФРС за повышение процентной ставки, заявив, что он "не в восторге" от этого.

Между тем, некоторые эксперты не относятся к заявлениям Трампа слишком серьезно. "В целом это то, что можно игнорировать. Мы столько раз терпели убытки на его твитах, что есть здоровая доля скептицизма вокруг этого", - сказал агентству MarketWatch портфельный менеджер BMO Global Asset Management Майк Доудолл.