Рынок акций Украины 20 июля вернулся в «зеленую зону»

Торговый оборот составил 568,98 млн грн, в том числе акциями 0,45 млн грн.
По итогам дня изменились в цене акции "Донбассэнерго" (+8,88%), "Центрэнерго" (+0,07%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,28%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в этот день повысился на 0,14% - до 1606,05 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,58% - до 433,28 пункта при объеме торгов 0,1 млн злотых (0,7 млн грн).
В "индексной корзине" положительная динамика отсутствовала. В снижении лидировали акции KDM Shipping (-17,36%), KSG Agro (-1,79%) и "Агротона" (-0,84%).