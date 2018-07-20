Китайский рынок акций завершил торги 20 июля мощным ростом, Япония - в минусе

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показали разнонаправленную динамику в пятницу: китайский рынок завершил торги мощным ростом, несмотря на падение в начале сессии, японский - упал на укреплении иены.

Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,3%, гонконгский Hang Seng подскочил на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

Понижение Народным банком КНР (НБК, Центробанк страны) справочного курса юаня спровоцировало немедленное ослабление китайской нацвалюты относительно доллара США. Однако в течение сессии пара стабилизировалось благодаря активным продажам долларов одним крупным китайским банком, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Как сообщалось, справочный курс юаня на 20 июня был уменьшен на 0,9% и установлен на уровне 6,7671 юаня/$1, что является минимумом с июля 2017 года. Такое решение было принято китайским Центробанком спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подверг критике ослабление юаня.

Ослабление юаня расценивается трейдерами негативно, поскольку может привести к оттоку капитала из Китая. Кроме того, это "может спровоцировать корректировку обменных курсов в других странах Азии", отмечает аналитик Asiasec Equities Inc. в Маниле Оливер Плана.

"Все это может быть лишь началом серьезной корректировки курсов в случае, если торговый спор Вашингтона и Пекина усилится. Рынки воспринимают такие события с осторожностью", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

"Стабилизация юаня помогла ослабить опасения рынка, связанные с тем, что падение курса китайской валюты спровоцирует раунд конкурентной девальвации валют в регионе", - говорит управляющий директор First Grade Finance Астро дель Кастильо.

Поддержку китайскому рынку акций в пятницу также оказала информация о возможности смягчения регуляторами КНР требований для сферы управления активами. По данным издания 21st Century Business Herald, взаимным фондам может быть разрешено приобретать нестандартные инвестиционные продукты.

Эта новость повысила аппетит к риску, поскольку раньше ожидалось, что Китай вообще запретит подобные продукты, говорит Фрэнсис Чунг из Westpac Banking Corp.

Повышение спроса на активы "тихой гавани" поддержало иену в пятницу. На этом фоне подешевели акции японских производителей электроники и машиностроительных компаний. Стоимость бумаг Tokyo Electron упала на 3%, Fanuc - на 1%, Komatsu - на 2,1%.