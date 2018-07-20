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Биржи США закрылись 19 июля в минусе на заявлениях Трампа по ставке и опасениях торговых войн
07:37 20.07.2018 |
Фондовые индексы США в четверг снизились на фоне опасений по поводу торговых отношений с другими странами и заявлений президента Дональда Трампа о недовольстве политикой федерального резерва, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,53%, до 25064,50 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,37%, до 7825,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 2804,49 пункта.
Как заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC, он "не в восторге" от того, что в ответ на развитие экономики происходит повышение процентной ставки ФРС США. Президент отметил, что позволяет делать ФРС все, что регулятор считает нужным для экономики.
Участники рынка ждали новостей со слушаний в четверг в министерстве торговли США, где рассматривается возможность введения пошлин для автомобильного сектора Евросоюза. В июне Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из ЕС.
Кроме того, инвесторы ожидают встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и Дональда Трампа 25 июля, на которой, как ожидается, также будет поднят вопрос автомобильных пошлин.
"Больше всего рынок сдерживают страхи по поводу торговой войны. Риторика ухудшается, что отпугивает покупателей", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег Phoenix Financial Services Уэйн Кауфман (Wayne Kaufman).
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