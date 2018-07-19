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Биржи США закрылись 18 июля в основном в плюсе на фоне выступления главы Федрезерва
07:42 19.07.2018 |
Фондовые индексы США в среду преимущественно выросли на фоне выступления главы Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA увеличился на 0,32% - до 25199,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,01%, до 7854,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,22% - до 2815,62 пункта.
В среду глава ФРС Джером Пауэлл выступал перед финансовым комитетом конгресса США. С аналогичным сообщением он выступил днем ранее и в сенате.
Пауэлл отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя ФРС. Он прокомментировал также новые торговые пошлины США, но сделал это очень осторожно, уточнив, что в долгосрочной перспективе такая политика может привести, напротив, к снижению пошлин.
Между тем, хуже прогнозов оказалась статистика по рынку жилья страны. Количество новых домов в США в июне упало на 12,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,173 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 2,2% по сравнению с первоначальным показателем мая в 1,35 миллиона.
Инвесторы продолжают следить за отчетами компаний. Так, в среду Morgan Stanley сообщил о росте квартальной чистой прибыли на 39%, до 2,437 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,3 доллара против 0,87 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,11 доллара за акцию.
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