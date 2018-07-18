NASDAQ 17 июля обновил рекорд на фоне отчетов и выступления главы ФРС

Фондовые индексы США во вторник выросли на фоне финотчетов компаний и выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, NASDAQ обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,22%, до 25119,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,63%, до 7855,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,4%, до 2809,55 пункта.

Выступая во вторник в банковском комитете сената США, Пауэлл заявил, что Федрезерв намерен постепенно продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Он также отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя ФРС.

Банковский гигант Goldman Sachs сообщил о росте чистой прибыли акционеров во втором квартале на 44%, до 2,348 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 5,98 доллара, тогда как аналитики ожидали показателя в 3,39 доллара на акцию.

Прибыль Johnson & Johnson за квартал увеличилась на 3,3% до 3,954 миллиарда долларов, или 1,45 доллара на акцию против 1,4 доллара в аналогичном квартале 2017 года. Между тем, компания снизила прогноз по продажам и прибыли за год - до 80,5 миллиарда - 81,3 миллиарда долларов и 8,07 - 8,17 доллара на акцию соответственно. Ранее J&J прогнозировала объем продаж за год на уровне 81 миллиарда - 81,8 миллиарда, а скорректированную прибыль на акцию на отметке 8 - 8,2 доллара.

Кроме того, во вторник стало известно, что объем промышленного производства в США в июне в месячном выражении вырос на 0,6% против прогноза на рост в 0,5%. При этом загрузка промышленных мощностей в отчетном месяце составила 78%.

"Наблюдается затишье в торговых переговорах (с Китаем), что позволяет инвесторам сосредоточиться на прибылях. Чтобы отчеты действительно обеспечили рост рынков, нам нужно превзойти ожидания, и потенциал для этого имеется", - прокомментировал ситуацию старший рыночный стратег Ameriprise Financial Дэвид Джой агентству Market Watch.