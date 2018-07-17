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Индекс ПФТС во вторник продолжил движение в «зеленой зоне»
19:03 17.07.2018 |
Индекс фондовой площадки ПФТС во вторник повысился на 0,26% - до 497,8 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 172 млн грн, в том числе акциями 3,9 млн грн.
Сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,88%), "Укрнафты" (+1,85%), Райффайзен Банка Аваль (+0,38%), "Турбоатома" (+0,35%) и "Донбассэнерго" (+0,04%).
Номинальный индекс УБ в этот день повысился на 0,65% - до 1602,79 пункта
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв повысился на 1,05% - до 428,09 пункта при объеме торгов 1,09 млн злотых (7,8 млн грн).
В "индексной корзине" дорожали акции KSG Agro (+6,19%) и "Кернела" (+3,01%).
С отрицательной динамикой торговались акции агрохолдинга ИМК (-1,22%), "Агротона" (-0,53%) и "Астарты" (-0,31%).
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